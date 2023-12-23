"Арсенал" із Зінченком зіграв унічию з "Ліверпулем" і зберіг лідерство в АПЛ (відео)

"Мерсисайдці" та "каноніри" не визначили сильнішого, обмінявшись голами в першому таймі.

"Арсенал" українського футболіста Олександра Зінченка розійшовся нічиєю з "Ліверпулем" у центральному матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:1 .

"Каноніри" вийшли вперед на самому початку гри. Уже на 4-й хвилині бразильський захисник Габріел ударом головою замкнув подачу зі штрафного від Мартіна Едегора.

"Мерсисайдці" відповіли на 29-й хвилині. Мохамед Салах пройшов Зінченка на правому фланзі атаки і потужно пробив у ближній кут.

У другому таймі команди грали на зустрічних курсах і намагалися вирвати перемогу. Ближчим до цього був "Ліверпуль". На 72-й хвилині команда Юргена Клоппа втекла у швидку контратаку, яку ударом у поперечину завершив Трент Александер-Арнольд.

Зазначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі "гармашів" та провів повний матч.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Нічийний результат дозволив "Арсеналу" (40 очок) залишитися на першому місці в турнірній таблиці АПЛ. "Ліверпуль" (39 балів) піднявся на другу позицію та випереджає "Астон Віллу" (39 пунктів) за додатковими показниками.

У наступному турі "Арсенал" 28 грудня прийме "Вест Гем", а "Ліверпуль" 26 грудня на виїзді протистоятиме "Бернлі".

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