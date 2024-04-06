"Арсенал" із Зінченком знищив команду екстренера "Шахтаря" та захопив лідерство в АПЛ (відео)

"Каноніри" не залишили жодних шансів підопічним Роберто Де Дзербі.
"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді розгромив "Брайтон" у матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок завершився з рахунком 0:3.
Підопічні Мікеля Артети вийшли вперед на 33-й хвилині – пенальті реалізував Букайо Сака.
Після перерви лондонський клуб розвинув свою перевагу. На 62-й хвилині Кай Гаверц ударом у дотик замкнув простріл Жоржинью на ближню стійку.
Наприкінці зустрічі "каноніри" втретє вразили ворота команди екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. На 86-й хвилині Леандро Троссард перекинув голкіпера, отримавши передачу від Гаверца.
Зінченко вдруге поспіль вийшов у стартовому складі "Арсенала" та провів на полі 71 хвилину, після чого його замінив Такехіро Томіясу.
Огляд матчу "Брайтон" – "Арсенал"
Буде додано незабаром.
Ця перемога дозволила "Арсеналу" (71 очко) вийти на перше місце в АПЛ. "Каноніри" на один бал випереджають "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті", але "мерсисайдці" мають матч у запасі. У неділю, 7 квітня, команда Юргена Клоппа на виїзді зіграє з "Манчестер Юнайтед".
"Брайтон" посідає десяту позицію в чемпіонаті Англії, маючи у своєму активі 43 залікові пункти.
У наступному турі "гармаші" 14 квітня приймуть "Астон Віллу", а "чайки" днем раніше в гостях зустрінуться з "Бернлі".
Додамо, що у вівторок, 9 квітня, "Арсенал" прийме мюнхенську "Баварію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Читайте також:
АПЛ: "Брентфорд" з Ярмолюком зупинив "Астон Віллу", Миколенко допоміг "Евертону" перемогти, "Борнмут" із Забарним програв
Дубль Де Брейне допоміг "Манчестер Сіті" розбити суперника і зрівнятися за очками з лідером АПЛ (відео)
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ