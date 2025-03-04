"Арсенал" із Зінченком знищив ПСВ, майже гарантувавши вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Арсенал" на виїзді розгромив ПСВ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені завершився з рахунком 1:7 .

У першому таймі "каноніри" тричі вразили ворота суперника: відзначилися Юр'єн Тімбер, Ітан Нванері та Мікель Меріно. Господарі перед самою перервою відповіли голом Ноа Ланга з пенальті.

У другій половині зустрічі команда Мікеля Артети продовжила влаштовувати побиття нідерландському колективу. Дубль оформив Мартін Едегор, ще по разу забили Леандро Троссард і Ріккардо Калафіорі.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко розпочав матч у запасі й вийшов на поле на 71-й хвилині за рахунку 1:5 на користь "гармашів", замінивши Томаса Парті.

Огляд матчу ПСВ – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Арсеналом" і ПСВ відбудеться у середу, 12 березня, в Лондоні.

Переможець пари ПСВ – "Арсенал" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між мадридськими "Реалом" та "Атлетіко".

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