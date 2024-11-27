"Арсенал" із Зінченком знищив "Спортинг" у матчі Ліги чемпіонів (відео)

Українець вийшов на поле у другому таймі.

"Арсенал" розгромив "Спортинг" у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершилася з рахунком 1:5 .

Ще в першому таймі команда Мікеля Артети забезпечила собі комфортний гандикап завдяки голами Габріела Мартінеллі, Кая Гаверца та Габріела.

На старті другого тайму португальський клуб скоротив відставання зусиллями Гонсалу Інасіу, але на це "каноніри" відповіли своїми двома голами – відзначилися Букайо Сака та Леандро Троссард.

Український захисник "гармашів" Олександр Зінченко вийшов на поле на 78-й хвилині, замінивши Ріккардо Калафіорі.

Огляд матчу "Спортинг" – "Арсенал"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Арсенал" з 10 очками піднявся на сьому позицію в загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Спортинг" також має у своєму активі 10 балів і перебуває на восьмому місці.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Арсенал" 11 грудня прийме "Монако", а "Спортинг" днем раніше на виїзді позмагається з "Брюгге".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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