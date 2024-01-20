"Арсенал" із Зінченком знищив суперника та перервав триматчеву безвиграшну серію в АПЛ (відео)

"Каноніри" рознесли "Крістал Пелас" і піднялися на третє місце в чемпіонаті Англії.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка розгромив "Крістал Пелас" у домашньому матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 5:0 .

Підопічні Мікеля Артети вийшли вперед на 11-й хвилині – бразильський захисник Габріел забив головою після подачі Деклана Райса з кутового.

На 37-й хвилині "каноніри" зміцнили свою перевагу – Букайо Сака виконав навіс з кутового, а Габріел головою відправив м'яч у кут. Щоправда, автогол записали на воротаря "орлів" Діна Гендерсона.

Після перерви "гармаші" зробили рахунок розгромним. На 59-й хвилині Леандро Троссард завдав точного удару, асистував йому Габріел Жезус.

Крапку в цьому поєдинку поставив Габріел Мартінеллі – бразилець вийшов на заміну в другому таймі та оформив дубль, забивши на 90+4-й та 90+5-й хвилинах.

Зінченко вийшов у стартовому складі "Арсенала" та відіграв повний матч.

Огляд матчу "Арсенал" – "Крістал Пелас"

Таким чином, "каноніри" перервали свою триматчеву безвиграшну серію в АПЛ. Команда Артети з 43 очками вийшла на третє місце. Попереду йдуть лише "Ліверпуль" (45 балів) і "Манчестер Сіті" (43 пункти), які зіграли на один матч менше. "Крістал Пелас" (21 очко) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі "Арсенал" 30 січня на виїзді зіграє проти "Ноттінгема". Того ж дня "Крістал Пелас" прийме "Шеффілд Юнайтед".

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