Арсенал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 23-го туру АПЛ

У неділю, 4 лютого, "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийматиме "Ліверпуль" у центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Емірейтс". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після 22-го туру "Арсенал" посідає третє місце в АПЛ, набравши 46 очок. "Ліверпуль" (51 бал) лідирує в чемпіонаті Англії, також випереджаючи на 5 пунктів "Манчестер Сіті", який має матч у запасі.

Минулого туру лондонський клуб з асистом Зінченка з аута здобув перемогу над Ноттінгемом" (2:1), а "мерсисайдці" розгромили "Челсі" (4:1) українського вінгера Михайла Мудрика.

Де дивитися матч Арсенал – Ліверпуль

На території України матч "Арсенал" – "Ліверпуль" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Ліверпуль

Незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають підопічних Мікеля Артети. На перемогу "Арсенала" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,38. Нічия – 3,80. Виграш "Ліверпуля" – 3,15.

Нагадаємо, минулого тижня головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп оголосив, що залишить клуб після після закінчення нинішнього сезону.

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