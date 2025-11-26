ТСН у соціальних мережах

"Арсенал" обіграв "Баварію" та очолив таблицю Ліги чемпіонів

Команда Мікеля Артети виграла п'ять з п'яти матчів у нинішньому сезоні найпрестижнішого єврокубка.

Максим Приходько
"Арсенал" – "Баварія"

"Арсенал" – "Баварія" / © Associated Press

"Арсенал" удома обіграв "Баварію" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 3:1.

"Каноніри" відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі – відзначився Юр'єн Тімбер.

На 32-й хвилині німецький клуб відігрався завдяки точному удару 17-річного Леннарта Карла.

У другому таймі підопічні Мікеля Артети схилили шальки терезів на свою користь. Спочатку на 69-й хвилині забив Ноні Мадуеке, а потім на 76-й хвилині Габріел Мартінеллі зміцнив перевагу лідера чемпіонату Англії.

Огляд матчу "Арсенал" – "Баварія"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (15 очок) одноосібно очолив загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. "Гармаші" – єдина команда, яка виграли всі п'ять матчів у нинішньому сезоні найпрестижнішого єврокубка. "Баварія" (12 балів) посідає третю позицію.

У наступному турі Ліги чемпіонів лондонці 10 грудня на виїзді зіграють проти бельгійського "Брюгге", а мюнхенці днем раніше приймуть португальський "Спортинг".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

