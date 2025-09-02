- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
"Арсенал" офіційно віддав Зінченка в оренду
До кінця поточного сезону Олександр гратиме за "Ноттінгем".
Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко перейшов в оренду до "Ноттінгема".
Про це англійський клуб оголосив на своїй офіційній сторінці в соцмережі X.
Оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26. В умовах угоди немає пункту про обов'язковий викуп 28-річного футболіста.
Минулого сезону Олександр провів 23 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею.
Контракт Зінченка з Арсеналом буде чинним до літа 2026 року.
Після трьох стартових турів "Ноттінгем" з 4 очками посідає десяте місце в АПЛ. "Арсенал" з 6 балами йде на третій позиції.