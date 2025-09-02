ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

"Арсенал" офіційно віддав Зінченка в оренду

До кінця поточного сезону Олександр гратиме за "Ноттінгем".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / © Associated Press

Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко перейшов в оренду до "Ноттінгема".

Про це англійський клуб оголосив на своїй офіційній сторінці в соцмережі X.

Оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26. В умовах угоди немає пункту про обов'язковий викуп 28-річного футболіста.

Минулого сезону Олександр провів 23 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею.

Контракт Зінченка з Арсеналом буде чинним до літа 2026 року.

Після трьох стартових турів "Ноттінгем" з 4 очками посідає десяте місце в АПЛ. "Арсенал" з 6 балами йде на третій позиції.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie