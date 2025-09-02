"Арсенал" офіційно віддав Зінченка в оренду

Олександр Зінченко / © Associated Press

Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко перейшов в оренду до "Ноттінгема".

Про це англійський клуб оголосив на своїй офіційній сторінці в соцмережі X.

Оренда Зінченка розрахована до кінця сезону-2025/26. В умовах угоди немає пункту про обов'язковий викуп 28-річного футболіста.

Минулого сезону Олександр провів 23 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею.

Контракт Зінченка з Арсеналом буде чинним до літа 2026 року.

Після трьох стартових турів "Ноттінгем" з 4 очками посідає десяте місце в АПЛ. "Арсенал" з 6 балами йде на третій позиції.