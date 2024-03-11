Арсенал – Порту: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 березня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме "Порту" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першій зустрічі "Арсенал" без Зінченка на виїзді сенсаційно програв "Порту" (0:1).

Де дивитися матч Арсенал – Порту

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Арсеналом" і "Порту" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Порту

Абсолютним фаворитом прийдешньої гри букмекери вважають лондонський клуб. На перемогу підопічних Мікеля Артети приймаються ставки з коефіцієнтом 1,26. Нічия – 6,30. Виграш португальської команди – 14,00.

Що стосується підсумку двоматчевої дуелі, то аналітики вище оцінюють шанси "Арсенала" на вихід до чвертьфіналу – 1,32. Прохід "драконів" до наступної стадії турніру – 3,55.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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