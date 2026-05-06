"Арсенал" повторив клубний рекорд, який тримається понад пів століття

"Каноніри" пробилися до фіналу Ліги чемпіонів, завдяки чому повторили історичний клубний рекорд.

"Арсенал" / © Associated Press

Лондонський "Арсенал", який напередодні здолав мадридський "Атлетіко" і став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2025/26, повторив історичний клубний рекорд.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Для "канонірів" ця перемога стала вже 41-ю в сезоні. Це повторення клубного рекорду за кількістю виграних матчів упродовж одного сезону в усіх турнірах.

Досі "Арсенал" мав таку ж кількість перемог ще 55 років тому. У сезоні-1970/71 лондонці стали чемпіонами Англії та володарями національного Кубка.

Підопічні Мікеля Артети мають чудові шанси побити цей рекорд. Цього сезону "гармаші" проведуть ще три матчі в АПЛ, де команда наразі лідирує — проти "Вест Гема", "Бернлі" та "Крістал Пелас".

Також 30 травня "Арсенал" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти переможця протистояння між французьким ПСЖ і німецькою "Баварією". Поєдинок за трофей відбудеться на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, 5 травня "каноніри" на власному полі обіграли "Атлетіко" (1:0) у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та за сумою двох зустрічей (2:1) вийшли до фіналу.

"Арсенал" удруге в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів і вперше за 20 років. У сезоні-2005/06 лондонці програли у вирішальному матчі "Барселоні" (1:2).

