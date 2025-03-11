Арсенал – ПСВ: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У першій грі "каноніри" розтрощили нідерландський клуб, знявши питання щодо виходу до чвертьфіналу.

У середу, 12 березня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийматиме ПСВ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 4 березня в Ейндговені, "Арсенал" знищив ПСВ з рахунком 7:1.

Де дивитися матч Арсенал – ПСВ

В Україні поєдинок "Арсенал" – ПСВ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – ПСВ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають англійський клуб. На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,43. Нічия – 4,85. Виграш ПСВ – 7,60.

На підсумок двоматчевої дуелі аналітики не приймають ставки, оскільки не сумніваються, що після розгрому в першому поєдинку лондонці вийдуть до чвертьфіналу.

Переможець пари ПСВ – "Арсенал" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між мадридськими "Реалом" та "Атлетіко".

Читайте також:

Ліверпуль – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Баєр – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Барселона – Бенфіка: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів