Арсенал – ПСЖ: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 29 квітня, англійський "Арсенал" прийматиме французький ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У плейоф поточного розіграшу Ліги чемпіонів "каноніри" пройшли нідерландський ПСВ та мадридський "Реал", а ПСЖ впорався з французьким "Брестом" та англійськими "Ліверпулем" з "Астон Віллою".

Реклама

Де дивитися матч Арсенал – ПСЖ

В Україні поєдинок "Арсенал" – ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Арсенал" – ПСЖ.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – ПСЖ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети приймаються ставки з коефіцієнтом 2,15. Нічия – 3,45. Виграш ПСЖ – 3,50.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики віддають незначну перевагу парижанам. На вихід команди Луїса Енріке до фіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,83. Прохід лондонців до вирішального поєдинку турніру – 1,98.

Матч-відповідь між ПСЖ і "Арсеналом", у складі якого виступає українець Олександр Зінченко, відбудеться 7 травня в Парижі.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів зійдуться каталонська "Барселона" та міланський "Інтер".

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.