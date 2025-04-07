Арсенал – Реал Мадрид: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Олександр Зінченко / © Associated Press

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У вівторок, 8 квітня, лондонський "Арсенал" прийме мадридський "Реал" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в складі "канонірів" виступає українець Олександр Зінченко. А за "вершкових" виступає його співвітчизник – голкіпер Андрій Лунін, але він не потрапив до заявки на гру через травму.

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"Арсенал" напряму вийшов до 1/8 фіналу, там англійський клуб переміг нідерландський ПСВ (7:1, 2:2).

"Реалу" довелося починати плейоф з 1/16 фіналу, де "вершкові" пройшли "Манчестер Сіті" (3:2, 3:1). В 1/8 фіналу підопічні Карло Анчелотті у серії пенальті вибили мадридський "Атлетіко" (2:1, 0:1).

Де дивитися матч Арсенал – Реал Мадрид

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Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Реал Мадрид

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия – 3,30. Виграш "Реала" – 3,10.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики вже віддають перевагу іспанському клубу. На вихід "бланкос" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,59. Прохід "гармашів" до наступної стадії турніру – 2,40.

Переможець пари "Арсенал" – "Реал" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між французьким ПСЖ і англійською "Астон Віллою".

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.