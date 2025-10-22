ТСН у соціальних мережах

Проспорт
54
1 хв

"Арсенал" розчавив "Атлетіко" у Лізі чемпіонів

"Каноніри" здобули третю перемогу поспіль у найпрестижнішому єврокубку.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

Лондонський "Арсенал" розгромив мадридський "Атлетіко" у домашньому матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 4:0.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. А ось у другій половині протистояння підопічні Мікеля Артети влаштували супернику розгром, відправивши у його ворота чотири м'ячі.

Дубль оформив Віктор Дьокереш. Ще по одному точному удару завдали Габріел Магальяйнс і Габріел Мартінеллі.

Огляд матчу "Арсенал" – "Атлетіко"

Для "канонірів" це третя перемога в трьох турах у найпрестижнішому єврокубку. Із 9 очками лондонський клуб посідає третє місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

"Атлетіко" має три бали після трьох турів і наразі розташовується на 18-й позиції.

У четвертому турі Ліги чемпіонів "гармаші" на виїзді зіграють проти чеської "Славії", а підопічні Дієго Сімеоне приймуть бельгійський "Юніон". Обидва матчі відбудуться 4 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

54
