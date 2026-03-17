"Арсенал" розібрався з "Баєром" і пройшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Після нічиєї в першому матчі "каноніри" взяли гору над "фармацевтами" у другому.

Максим Приходько
Англійський "Арсенал" вдома обіграв німецький "Баєр" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:0.

Перша гра між клубами відбулася 11 березня у Леверкузені й закінчилася внічию (1:1).

У матчі-відповіді "каноніри" забили у ворота "фармацевтів" по голу в кожному з таймів. На 36-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Еберечі Езе.

На 63-й хвилині підопічні Мікеля Артети зміцнили свою перевагу в рахунку завдяки голу Деклана Райса.

Таким чином, "Арсенал" здолав "Баєр" з рахунком 3:1 за підсумками двох зустрічей та вийшов до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Арсенал" — "Баєр"

"Арсенал" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з португальським "Спортингом", який в 1/8 фіналу пройшов норвезький "Буде-Глімт". Після поразки 0:3 в першому матчі лісабонці знищили суперника в поєдинку-відповіді (5:0) та пробилися до наступної стадії.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

