"Арсенал" – "Шахтар": стали відомі стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Лондонський "Арсенал" та донецький "Шахтар" оголосили стартові склади на очний матч третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 22 жовтня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Зазначимо, що український захисник "гармашів" Олександр Зінченко розпочне зустріч проти свого колишнього клубу на лавці для запасних.
"Арсенал": Рая, Калафіорі, Габріел, Саліба, Вайт, Троссар, Партей, Райс, Мартінеллі, Гаверц, Жезус
Запасні: Нето, Сетфорд, Ківьор, Зінченко, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Люїс-Скеллі, Монліус, Нванері, Робінсон
"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков, Егіналду, Сікан
Запасні: Фесюн, Франьїч, Азаров, Вінісіус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Кевін, Педріньйо, Невертон, Траоре
Текстова онлайн-трансляція матчу "Арсенал" – "Шахтар" доступна на нашому сайті.
В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Перед третім туром "гірники" посідають 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ, маючи у своєму активі одне очко. "Каноніри" з 4 балами розташовуються на 13-й позиції.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
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