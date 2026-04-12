Арсенал — Спортинг: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Спортинг" — "Арсенал" / © Associated Press

У середу, 15 квітня, лондонський "Арсенал" прийме лісабонський "Спортинг" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 7 квітня на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні та завершилася перемогою англійського клубу з рахунком 1:0.

Прогноз букмекерів на матч Арсенал — Спортинг

Фаворитом матчу-відповіді букмекери вважають "Арсенал". На перемогу підопічних Мікеля Артети можна поставити з коефіцієнтом 1,45. Нічия — 4,50. Виграш лісабонців — 6,66.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають абсолютну перевагу "канонірам". На вихід лондонців до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,05. Прохід португальської команди до наступної стадії оцінений коефіцієнтом 8,50.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Барселона" (Іспанія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія). У першій зустрічі "матрацники" обіграли "синьо-гранатових" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.