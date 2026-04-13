Арсенал — Спортинг: де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Спортинг" — "Арсенал" / © Associated Press

Реклама

У середу, 15 квітня, лондонський "Арсенал" позмагається з лісабонським "Спортингом" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 7 квітня на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні та завершилася перемогою "канонірів" з рахунком 1:0.

Реклама

Де дивитися матч Арсенал — Спортинг

В Україні поєдинок "Арсенал" — "Спортинг" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Барселона" (Іспанія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія). У першій зустрічі "матрацники" обіграли "синьо-гранатових" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.