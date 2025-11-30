ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

"Арсенал" у більшості не зміг обіграти "Челсі" в центральному матчі 13-го туру АПЛ

Лондонське дербі не визначило переможця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Челсі" – "Арсенал"

"Челсі" – "Арсенал" / © Associated Press

"Челсі" та "Арсенал" зіграли внічию в центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 1:1.

На 38-й хвилині "Челсі" залишився у меншості – пряму червону картку за грубий фол отримав Мойзес Кайседо.

На старті другого тайму "сині" удесятьох відкрили рахунок – на 48-й хвилині забив Трево Чалоба.

На 59-й хвилині "каноніри" відігралися завдяки влучному удару Мікеля Меріно, тож лондонське дербі не визначило переможця.

Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Огляд матчу "Челсі" – "Арсенал"

Після цього матчу "Арсенал" (30 очок) продовжує лідирувати в АПЛ – підопічні Мікеля Артети випереджають найближчого переслідувача, "Манчестер Сіті", на 5 балів. "Челсі" (24 пункти) перебуває на третій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "гармаші" приймуть "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а підопічні Енцо Марески на виїзді зустрінуться з "Лідсом". Обидва матчі відбудуться в середу, 3 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie