"Арсенал" у більшості не зміг обіграти "Челсі" в центральному матчі 13-го туру АПЛ
Лондонське дербі не визначило переможця.
"Челсі" та "Арсенал" зіграли внічию в центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 1:1.
На 38-й хвилині "Челсі" залишився у меншості – пряму червону картку за грубий фол отримав Мойзес Кайседо.
На старті другого тайму "сині" удесятьох відкрили рахунок – на 48-й хвилині забив Трево Чалоба.
На 59-й хвилині "каноніри" відігралися завдяки влучному удару Мікеля Меріно, тож лондонське дербі не визначило переможця.
Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.
Огляд матчу "Челсі" – "Арсенал"
Після цього матчу "Арсенал" (30 очок) продовжує лідирувати в АПЛ – підопічні Мікеля Артети випереджають найближчого переслідувача, "Манчестер Сіті", на 5 балів. "Челсі" (24 пункти) перебуває на третій позиції.
У наступному турі чемпіонату Англії "гармаші" приймуть "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а підопічні Енцо Марески на виїзді зустрінуться з "Лідсом". Обидва матчі відбудуться в середу, 3 грудня.