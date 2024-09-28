"Арсенал" у матчі-трилері вирвав перемогу над "Лестером" і зрівнявся з лідером АПЛ (відео)

"Арсенал" вдома здолав "Лестер" у матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Результативний поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 4:2 .

На 20-й хвилині господарів вивів уперед Габріел Мартінеллі. Перед перервою "каноніри" подвоїли свою перевагу в рахунку – відзначився Леандро Троссард.

Однак у другому таймі "лисиці" зуміли відігратися. Дубль оформив Джеймс Джастін, забивши на 47-й і 63-й хвилинах.

І все ж, підопічні Мікеля Артети знайшли сили вирвати перемогу. У компенсований час, на 90+4-й хвилині, Троссард з рикошетом від Вілфреда Ндіді відправив м'яч у ворота гостей. А на 90+9-й хвилині крапку в цьому поєдинку поставив Кай Гаверц.

Захисник "гармашів" Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч з "Лестером" через травму литкового м'яза.

Огляд матчу "Арсенал" – "Лестер"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Арсенал" (14 балів) вийшов на друге місце в АПЛ, зрівнявшись за очками з "Манчестер Сіті", який лідирує. "Лестер" посідає 16-ту позицію, маючи у своєму активі три залікові пункти.

У наступному турі АПЛ "каноніри" 5 жовтня приймуть "Саутгемптон". Того ж дня "лисиці" на своєму полі зіграють проти "Бонмута" українського захисника Іллі Забарного.

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