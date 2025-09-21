ТСН у соціальних мережах

"Арсенал" уникнув поразки від "Манчестер Сіті" в центральному матчі 5-го туру АПЛ

"Каноніри" вирвали нічию на останніх хвилинах зустрічі проти "городян".

"Арсенал" – "Манчестер Сіті"

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" / © Associated Press

"Арсенал" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию у центральному матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:1.

"Городяни" відкрили рахунок зусиллями Ерлінга Голанда. Норвезький бомбардир на 9-й хвилині протистоянні відзначився з передачі Тіджані Рейндерса.

Однак у компенсований до другого тайму час підопічні Мікеля Артети зуміли зрівняти рахунок і таким чином вирвали нічию – на 90+3-й хвилині Габріел Мартінеллі забив після асисту Еберечі Езе.

Огляд матчу "Арсенал" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Арсенал" (10 очок) йде на другому місці в АПЛ. "Манчестер Сіті" (7 балів) посідає дев'яту сходинку.

Лідирує у чемпіонаті "Ліверпуль" (15 пунктів), який виграв усі п'ять матчів на старті сезону.

У наступному турі АПЛ підопічні Хосепа Гвардіоли 27 вересня приймуть "Бернлі", а "каноніри" днем пізніше на виїзді позмагаються з "Ньюкаслом".

