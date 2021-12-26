"Арсенал" влаштував розгром аутсайдеру АПЛ і закріпився в зоні Ліги чемпіонів

"Арсенал" влаштував розгром аутсайдеру АПЛ і закріпився в зоні Ліги чемпіонів

Четверта поспіль перемога "канонірів" в чемпіонаті.

Лондонський "Арсенал" розтрощив "Норвіч" у виїзному матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги - 5:0 .

У першому таймі "гармаші" двічі вразили ворота "канарок". Голами відзначилися Букайо Сака та Кіран Тірні.

У другій половині зустрічі підопічні Мікеля Артети добили своїх суперників. Сака оформив дубль, зробивши рахунок розгромним. А потім Александр Ляказет реалізував пенальті, а Еміль Сміт-Роу забив п'ятий м'яч у ворота господарів.

Для лондонів це четверта поспіль перемога в АПЛ. Підопічні Артети закірпилися на четвертому місці з 35 очками. "Норвіч" (10 балів) замикає турнірну таблицю.

У наступному матчі чемпіонату "каноніри" 28 грудня примуть "Вулвергемптон", а суперником "канарок" у той же день на виїзді буде "Крістал Пелас".

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