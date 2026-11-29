"Арсенал" — "Манчестер Сіті" / © Associated Press

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"Арсенал" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию в центральному матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:2.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами: Ерлінг Голанд вивів уперед "городян" на 34-й хвилині, на що "каноніри" відповіли точним ударом Кая Гаверца на 40-й хвилині.

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На початку другої половини зустрічі "небесно-блакитні" знову повели в рахунку — гол забив Енцо Фернандес.

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Однак втримати перемогу підопічні Енцо Марески не зуміли. На 83-й хвилині Юррієн Тімбер вирвав для "гармашів" нічию.

Огляд матчу "Арсенал" — "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Арсенал" (29 очок) продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ. "Манчестер Сіті" піднявся на другу позицію та відстає від лондонців на шість балів.

У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Мікеля Артети в гостях зіграють проти "Брентфорда", а манчестерський клуб прийме "Лідс". Обидва поєдинки відбудуться 2 грудня.

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Раніше повідомлялося, що Миколенко допоміг "Евертону" зіграти внічию з "Ліверпулем" в АПЛ.

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