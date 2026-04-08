"Арсенал" вирвав перемогу над "Спортингом" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок-відповідь відбудеться 15 квітня на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні.

Максим Приходько
"Спортинг" — "Арсенал"

"Спортинг" — "Арсенал" / © Associated Press

Лондонський "Арсенал" на виїзді обіграв лісабонський "Спортинг" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цій зустрічі "каноніри" забили в компенсований до другого тайму час — на 90+1-й хвилині Кай Гаверц завдав результативного удару після передачі, яку зробив Габріел Мартінеллі.

Могли підопічні Мікеля Артети відкривати рахунок і раніше, але гол Мартіна Субіменді на 64-й хвилині було скасоввано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

Огляд матчу "Спортинг" — "Арсенал"

Повну версію матчу дивіться на MEGOGO.

Матч-відповідь між "Арсеналом" і "Спортингом" відбудеться у середу, 15 квітня, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Спортинг" — "Арсенал" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Барселона" (Іспанія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

