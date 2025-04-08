"Арсенал" з двома шедеврами зі штрафних знищив "Реал" і наблизився півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Деклан Райс, "Арсенал" / © Associated Press

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"Арсенал" розбив мадридський "Реал" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершилася з рахунком 3:0 .

Перший тайм поєдинку минув без забитих голів. А ось у другому таймі "каноніри" тричі вразили ворота іспанського клубу. На 58-й хвилині рахунок відкрив Деклан Райс, обвівши стінку чудовим ударом зі штрафного.

На 70-й хвилині підопічні Мікеля Артети збільшили свою перевагу – Райс оформив дубль, розкішним ударом зі штрафного відправивши м'яч у дальню "дев'ятку".

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На 75-й хвилині англійський колектив довів справу до розгрому – Мікель Меріно точний пробив у дальній кут, асист віддав 18-річний Майлс Льюїс-Скеллі.

Підопічні Карло Анчелотті наприкінці матчу залишилися в меншості – на 90+4-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Едуардо Камавінга.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних. Його співвітчизник – голкіпер "Реала" Андрій Лунін – не потрапив до заявки на гру через травму. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Арсенал" – "Реал Мадрид"

Матч-відповідь між командами відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Переможець пари "Арсенал" – "Реал" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між французьким ПСЖ і англійською "Астон Віллою".

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.