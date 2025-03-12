"Арсенал" з голом Зінченка зіграв унічию проти ПСВ і вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

В 1/4 фіналу "каноніри" позмагаються з "Реалом" або "Атлетіко".
"Арсенал" українця Олександра Зінченка зіграв унічию з ПСВ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:2.
Господарі поля відкрили рахунок уже на 6-й хвилині, коли Зінченко, який вийшов на поле у стартовому складі, з-за меж карного майданчика красиво відправив м'яч у дальній кут.
Для 28-річного українського футболіста це перший гол за "Арсенал" цього сезону і загалом третій за лондонський клуб.
На 18-й хвилині нідерландський клуб зрівняв рахунок у матчі – відзначився Іван Перішич. Проте вже на 37-й хвилині Деклан Райс знову вивів "канонірів" уперед.
У другому таймі гості зрівняли рахунок – на 70-й хвилині забив Куаїб Дріуеш. Тож поєдинок завершився внічию. Зінченка замінили на 79-й хвилині.
У першій зустрічі між командами, яка відбулася 4 березня в Ейндговені, "Арсенал" знищив ПСВ з рахунком 7:1.
Отже, за сумою двох матчів "Арсенал" розгромив ПСВ з рахунком 9:3 і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де позмагається з тріумфатором протистояння між мадридськими "Реалом" та "Атлетіко".
Огляд матчу "Арсенал" – ПСВ
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