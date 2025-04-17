ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
2 хв

"Арсенал" з незабитим пенальті повторно обіграв "Реал" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Підопічні Мікеля Артети у півфіналі зустрінуться з ПСЖ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид – "Арсенал"

"Реал" Мадрид – "Арсенал" / © Associated Press

Лондонський "Арсенал" переміг мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:2.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 8 квітня в Лондоні, англійський клуб знищив "вершкових" з рахунком 3:0. Тож у другій грі перед "вершковими" стояло дуже непросте завдання нівелювати розгромну поразку.

На старті матчу "каноніри" могли відкривати рахунок – Рауль Асенсіо сфолив проти Мікеля Меріно під час подачі кутового і після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр призначив пенальті у ворота "Реала". Однак реалізувати 11-метровий лондонці не зуміли – Тібо Куртуа на 13-й хвилині відбив удар паненкою Букайо Сака у лівий кут.

На 23-й рефері рефері призначив пенальті вже у ворота "Арсенала" за нібито фол Деклана Райса на Кіліані Мбаппе. Проте після 5-хвилинного перегляду VAR рішення скасували – судді постановили, що порушення правил не було.

На 65-й хвилині "Арсенал" відкрив рахунок у цьому матчі – Букайо Сака у штрафному майданчику "вершкових" отримав передачу від Меріно та перекинув м'яч через Куртуа.

Уже через дві хвилини підопічні Карло Анчелотті відновили паритет у поєдинку – Вінісіус Жуніор обікрав Вільяма Саліба та відправив м'яч у порожні ворота.

У компенсований час лондонці вирвали перемогу. На 90+3-й хвиині Габріел Мартінеллі втік на побачення з Куртуа та влучно пробив у дальній кут.

Зазначимо, що український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на заміну на 90+5-й хвилині. Його співвітчизник – голкіпер "Реала" Андрій Лунін – не потрапив до заявки на матч через травму.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Арсенал"

Отже, за сумою двох зустрічей "Арсенал" переміг "Реал" з рахунком 5:1 і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином, "Королівський клуб" склав повноваження чинного переможця Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

У півфіналі Ліги чемпіонів "каноніри" позмагаються з французьким ПСЖ, який у чвертьфіналі виявився сильнішим за англійську "Астон Віллу" (3:1, 2:3).

В іншому півфіналі найпрестижнішого євротурніру зійдуться "Барселона" та міланський "Інтер".

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie