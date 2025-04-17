"Арсенал" з незабитим пенальті повторно обіграв "Реал" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Реал" Мадрид – "Арсенал" / © Associated Press

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Лондонський "Арсенал" переміг мадридський "Реал" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 1:2 .

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 8 квітня в Лондоні, англійський клуб знищив "вершкових" з рахунком 3:0. Тож у другій грі перед "вершковими" стояло дуже непросте завдання нівелювати розгромну поразку.

На старті матчу "каноніри" могли відкривати рахунок – Рауль Асенсіо сфолив проти Мікеля Меріно під час подачі кутового і після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр призначив пенальті у ворота "Реала". Однак реалізувати 11-метровий лондонці не зуміли – Тібо Куртуа на 13-й хвилині відбив удар паненкою Букайо Сака у лівий кут.

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На 23-й рефері рефері призначив пенальті вже у ворота "Арсенала" за нібито фол Деклана Райса на Кіліані Мбаппе. Проте після 5-хвилинного перегляду VAR рішення скасували – судді постановили, що порушення правил не було.

На 65-й хвилині "Арсенал" відкрив рахунок у цьому матчі – Букайо Сака у штрафному майданчику "вершкових" отримав передачу від Меріно та перекинув м'яч через Куртуа.

Уже через дві хвилини підопічні Карло Анчелотті відновили паритет у поєдинку – Вінісіус Жуніор обікрав Вільяма Саліба та відправив м'яч у порожні ворота.

У компенсований час лондонці вирвали перемогу. На 90+3-й хвиині Габріел Мартінеллі втік на побачення з Куртуа та влучно пробив у дальній кут.

Зазначимо, що український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов на заміну на 90+5-й хвилині. Його співвітчизник – голкіпер "Реала" Андрій Лунін – не потрапив до заявки на матч через травму.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Арсенал"

Отже, за сумою двох зустрічей "Арсенал" переміг "Реал" з рахунком 5:1 і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином, "Королівський клуб" склав повноваження чинного переможця Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

У півфіналі Ліги чемпіонів "каноніри" позмагаються з французьким ПСЖ, який у чвертьфіналі виявився сильнішим за англійську "Астон Віллу" (3:1, 2:3).

В іншому півфіналі найпрестижнішого євротурніру зійдуться "Барселона" та міланський "Інтер".

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.