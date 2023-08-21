"Арсенал" з поверненням Зінченка у меншості втримав другу поспіль перемогу на старті АПЛ (відео)

Підопічні Мікеля Артети продовжують йти без очкових втрат у новому сезоні чемпіонату Англії.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді обіграв "Крістал Пелас" у заключному матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі "каноніри" забили в другому таймі. На 54-й хвилині пенальті впевнено реалізував Мартін Едегор.

Підопічні Мікеля Артети контролювали гру аж до 67-ї хвилини, коли японський захисник Такехіро Томіясу отримав другу жовту картку та залишив свою команду в меншості.

Після цього господарі пішли в атаку значно активніше, проте "Арсеналу" все ж вдалося відбитися та втримати перемогу.

Зазначимо, що Зінченко розпочав матч на лавці для запасних, але вийшов на поле на останній хвилині основного часу. Для українця це був перший поєдинок після травми.

Огляд матчу

Таким чином, "Арсенал" здобув другу поспіль перемогу на старті нового сезону АПЛ. Команда Артети з 6 очками посідає третє місце в турнірній таблиці, поступаючись за додатковими показниками "Брайтону" та "Манчестер Сіті".

"Крістал Пелас" із трьома балами розташувався на 11-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Англії "гармаші" 26 серпня приймуть "Фулгем", а "орли" того ж дня на виїзді зіграють із "Брентфордом".

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