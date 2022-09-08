"Арсенал" з Зінченком стартував з перемоги у Лізі Європи

У четвер, 8 вересня, у першому турі групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23 лондонський "Арсенал" зустрічався зі швейцарським "Цюрихом".

Лондонський "Арсенал" на виїді переміг швейцарський Цюрих у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 2:1 .

Гості відкрили рахунок на 16-й хвилині - точним ударом відзначився Маркіньйос. Однак під завісу першого тайму "Цюрих" зрівняв рахунок. На 44-й хвилині Мірлінд Крейзю реалізував пенальті.

Перед початком другого тайму оголосили хвилину мавчання на згадку про королеву Великої Британії Єлизавети II, яка сьогодні пішла з життя у віці 96 років.

У другій половині протистояння "канонірам" вдалося вирвати перемогу - на 62-й хвилині відзначився Едді Нкетія.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко розпочав зустріч на лаві запасних. Він вийшов на поле на 69-й хвилині. Цей матч став дебютним у складі лондонців для українця у єврокубках.

Інший матч групи A між ПСВ та "Буде-Глімтом" завершився бойовою нічиєю - 1:1 .

У наступному турі групового етапу Ліги Європи "Арсенал" прийматиме ПСВ, а "Цюрих" відправиться у гості до "Буде-Глімту".

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