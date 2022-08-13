"Арсенал" з Зінченком здобув чергову впевнену перемогу в АПЛ

У суботу, 13 серпня, у рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Арсенал" у домашньому матчі переміг "Лестер Сіті".

Лондонський "Арсенал" переміг "Лестер Сіті" у поєдинку другого туру чемпіонату Англії з рахунком 4:2 .

У складі лондонців відзначилися Граніт Джака і Габріел Мартінеллі, дубль на рахунку Габріела Жезуса. Крім того, Жесуз відзначився також двома результативними передачами. "Лисиці" відповіли голом Меддісона. Захисник "канонірів" Вільям Саліба забив м'яч у власні ворота.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 77 хвилин.

Після двох турів "Арсенал" перебуває на другій сходинці із 6 очками, а "Лестер" йде на 14-му місці, маючи в активі 1 бал.

У наступному турі "каноніри" зустрінуться з "Бормунтом" 20 серпня, а "лисиці" цього ж дня прийматимуть "Саутгемптон".

Нагадаємо, що Зінченко, який зовсім нещодавно став гравцем лондонського "Арсеналу", вже отримує низку схвальних відгуків.

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