"Арсенал" здобув перемогу в 14-му турі АПЛ – Зінченко віддав асист і "привіз" гол (відео)

Перемога над "вовками" дозволила "канонірам" закріпитися на першому місці в чемпіонаті Англії.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка обіграв "Вулвергемптон" у домашньому матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 2:1 .

Команда Мікеля Артети вийшла вперед на шостій хвилині зустрічі – Букайо Сака відзначився після передачі Такехіро Томіясу.

На 13-й хвилині "гармаші" подвоїли свою перевагу. Зінченко підключився до атаки своєї команди та віддав гольову передачу на Мартіна Едегора.

Наприкінці поєдинку "вовкам" вдалося повернути інтригу. На 86-й хвилині Зінченко втратив м'яч у власному карному майданчику, а Матеус Кунья одразу ж покарав команду українця, влучно пробивши у дальній кут.

На щастя, ця помилка Олександра не коштувала його команді втрати очок. "Каноніри" довели справу до перемоги та, маючи 33 очки, лідирують в АПЛ. Команда Артети на 4 бали випереджає "Манчестер Сіті", який зіграв на один матч менше. "Вулвергемптон" (15 пунктів) опустився на 13-те місце.

У наступному турі "Арсенал" 5 грудня на виїзді зіграє з "Лутоном". Цього ж дня "Вулвергемптон" прийме "Бернлі".

Огляд матчу "Арсенал" – "Вулвергемптон"

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