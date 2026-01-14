- Дата публікації
"Арсенал" здолав "Челсі" в першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги
Поєдинок-відповідь відбудеться 3 лютого.
"Арсенал" на виїзді обіграв "Челсі" в першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася з рахунком 2:3.
Уже на 7-й хвилині поєдинку "каноніри" відкрили рахунок завдяки голу Бена Вайта.
На старті другого тайму підопічні Мікеля Артети подвоїли свою перевагу – на 49-й хвилині відзначився Віктор Дьокереш.
На 57-й хвилині Алехандро Гарначо скоротив відставання "Челсі", але на 71-й хвилині "гармаші" повернули собі гандикап у два м'ячі після точного удару Мартіна Субіменді.
На 83-й хвилині "сині" знову скоротили відставання до мінімуму – Гарначо оформив дубль.
Матч-відповідь між командами відбудеться 3 лютого на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні.
У фіналі переможець цієї пари зустрінеться з "Ньюкаслом" або "Манчестер Сіті". В першому маті команда Хосепа Гвардіоли на виїзді перемогла з рахунком 2:0, поєдинок-відповідь відбудеться 4 лютого в Манчестері.
