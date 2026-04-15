"Арсенал" зіграв унічию зі "Спортингом" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
За путівку до фіналу "каноніри" позмагаються з мадридським "Атлетіко".
Лондонський "Арсенал" зіграв унічию з лісабонським "Спортингом" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок вна стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 0:0.
Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з мадридським "Атлетіко", який у чвертьфіналі здолав каталонську "Барселону" (2:0, 1:2).
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.