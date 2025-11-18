Денис Бойко та Артем Федецький

Реклама

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка Артем Федецький розповів про свій шлях в українському футболі, гру в складі "Дніпра", "Карпат", "Шахтаря" та роботу благодійного проєкту "Карпатські ведмеді", який допомагає ветеранам та військовим після полону, поранень та тривалої служби.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Це любов всього життя": Федецький про футбол у своєму житті

Реклама

На футбол Артема Федецького привів батько, до групи з дітьми на два роки старшими за майбутнього професійного футболіста. Це трапилось випадково: батько Артема, радянський футболіст та тренер, не встигав на власне тренування, і віддав сина в ту групу, яка підходила за часом, хлопчина швидко адаптувався і вже за кілька тренувань не хотів більше повертатись в групу до однолітків.

"Я тренувався два тижні в Кварцяного в "Феміда Інтер" Луцьк. Він щовечора телефонував батьку і казав підписати контракт. Але тато як відчував, його професійний футбольний досвід не підвів, і мене запросили на перегляд до "Шахтаря". Я там пробув лиш три дні, а за тиждень ми вже вирішували питання зі школою і я переїхав до Донецька. Після цього тато став ворогом Кварцяного №1".

У 16 років Федецький став частиною академії "Шахтаря". Умови життя в Донецьку були важкими, через що Артем хотів повернутись до Луцька до сім'ї, але батько підтримував його і допомагав з прийняттям ситуації, адже розумів, що на сина чекає футбольна кар'єра.

2002 року Федецький дебютував у "Шахтар-3", де провів 30 матчів і забив 3 голи. Наступного року його перевели до – "Шахтаря-2", де Артем грав 3 роки. Після чого прейшов до київського "Арсенала", у складі якого зіграв 12 матчів. Улітку 2008 року футболіст повернувся до донецької команди і в серпні цього ж року дебютував у складі "Шахтаря" в домашньому матчі проти харківського "Металіста". Наступного сезону Федецький разом з командою виграв Кубок УЄФА.

Реклама

"Я розумів, що робота, яку я зроблю тут, дасть мені плоди в майбутньому. Я, як початковий професіонал, розумів, що маю виконувати всі його (ред. – Мірча Луческу, колишній тренер "Шахтаря") вимоги, щоб потім бути перед собою чесним: я робив все, що я можу, вмію, я намагався далі вчитись та розвиватись, які можуть бути до мене претензії? Я зробив все, що міг".

Футбольні оренди та трансфер в останній день

За майже 20 років професійної гри, Артем Федецький здійснив низку переходів між командами. Зігравши в "Шахтар-3" та "Шахтар-2", він перейшов до київського "Арсенала", а звідти до ФК "Харків". Після дебюту в "Шахтарі", 2008-го року, наступного Артем переходить до львівських "Карпат" на правах 2-річної оренди, де грав на позиції правого захисника.

По закінченню оренди, влітку 2012 року, повернувся до "Шахтаря", де через травми певний час не міг тренуватися разом з командою.

Реклама

"Буквально за три дні до закриття трансферного вікна, у день народження "Шахтаря" до мене зателефонували з "Дніпра" і сказали, що я їм потрібен. Я пішов до Палкіна (ред. – генеральний директор футбольного клубу "Шахтар"), він сказав, що цікавиться мною клуб і якщо я хочу, то без питань, мене відпускають, якщо ні, то залишаюсь. Я пішов до Луческу, який знову говорив про оренду. Після чого я зателефонував до "Дніпра" і погодився на перехід до "Дніпра" на повноцінний контракт".

Контракт з "Дніпром" Федецький підписав на 4 роки. В цій команді він став незмінним гравцем основного складу. У сезоні-2014/15 разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи. По завершенню контракту, його не подовжили, Артем залишив "Дніпро" як вільний агент.

Влітку 2016 року 32-річний Артем став частиною команди Бундесліги "Дармштадт 98". Підписавши контакт на рік. 1 серпня 2017 року було офіційно оголошено про повернення Федецького до львівських "Карпат". Вдруге в складі львівського клубу він провів два роки, влітку 2019 року Артем залишив команду.

"Збірна України для мене – це особливий клуб": про ігри за Україну

Реклама

2010 року, коли Артем Федецький був в складі львівських "Карпат", отримав виклик до національної збірної України.

"Я думаю те, що Боженька дав мені таку можливість дебютувати в складі збірної. Та робота, яку я проводив, безпосередньо до того, як я дебютував, під час викликів за збірну постійно, я цей момент використав по максимуму".

За сім років Артем зіграв 53 матчі в складі збірної України. Футболіст каже, що головне в збірній – це команда.

"Карпатські ведмеді"

Реклама

"Карпатські ведмеді" – це соціальний проєкт підтримки ветеранів та учасників бойових дій в соціалізації та інтеграції у суспільство після отриманих поранень, тривалої служби чи полону. Проєкт заснували 2023 року за ініціативою футбольного менеджера та волонтера Фелікса Ардельянова та Артема Федецького, який є президентом проєкту.

"Теперішня моя позиція – це позиція підтримки наших захисників. В "Карпатських ведмедях" доволі багато ультрасів і "Карпат", і "Дніпра", які отримали поранення та вже протезовані. Так, у нас все на основі футболу (ред. – реабілітація)".

За словами Федецького, ціль проєкту – допомогти ветеранам та військовим відволіктись від подій сьогодення, морально та фізично відпочити та приємно провести час.

"Ми спілкуємось, проводимо різні заходи, і це справді класно, коли ти готуєшся, проводиш гарно час з хлопцями. У нас було багато хлопців, які пройшли полон. Спочатку ми не знали, як спілкуватися, але "втянулися", у нас все пронизано чорним гумором. Хлопці дуже самоіронічні і потребують спілкування".

Реклама

Нагадаємо, що інтерв'ю з Артемом Федецьким вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.