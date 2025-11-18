ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
5 хв

Артем Федецький у подкасті Дениса Бойка: підтримка Ахметова, образа Кварцяного, тероборона, "Слуга народу", "Дніпро", "Карпати"

Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став колишній футболіст "Дніпра", "Карпат", "Шахтаря" та збірної України Артем Федецький.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Бойко та Артем Федецький

Денис Бойко та Артем Федецький

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка Артем Федецький розповів про свій шлях в українському футболі, гру в складі "Дніпра", "Карпат", "Шахтаря" та роботу благодійного проєкту "Карпатські ведмеді", який допомагає ветеранам та військовим після полону, поранень та тривалої служби.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Це любов всього життя": Федецький про футбол у своєму житті

На футбол Артема Федецького привів батько, до групи з дітьми на два роки старшими за майбутнього професійного футболіста. Це трапилось випадково: батько Артема, радянський футболіст та тренер, не встигав на власне тренування, і віддав сина в ту групу, яка підходила за часом, хлопчина швидко адаптувався і вже за кілька тренувань не хотів більше повертатись в групу до однолітків.

"Я тренувався два тижні в Кварцяного в "Феміда Інтер" Луцьк. Він щовечора телефонував батьку і казав підписати контракт. Але тато як відчував, його професійний футбольний досвід не підвів, і мене запросили на перегляд до "Шахтаря". Я там пробув лиш три дні, а за тиждень ми вже вирішували питання зі школою і я переїхав до Донецька. Після цього тато став ворогом Кварцяного №1".

У 16 років Федецький став частиною академії "Шахтаря". Умови життя в Донецьку були важкими, через що Артем хотів повернутись до Луцька до сім'ї, але батько підтримував його і допомагав з прийняттям ситуації, адже розумів, що на сина чекає футбольна кар'єра.

2002 року Федецький дебютував у "Шахтар-3", де провів 30 матчів і забив 3 голи. Наступного року його перевели до – "Шахтаря-2", де Артем грав 3 роки. Після чого прейшов до київського "Арсенала", у складі якого зіграв 12 матчів. Улітку 2008 року футболіст повернувся до донецької команди і в серпні цього ж року дебютував у складі "Шахтаря" в домашньому матчі проти харківського "Металіста". Наступного сезону Федецький разом з командою виграв Кубок УЄФА. 

"Я розумів, що робота, яку я зроблю тут, дасть мені плоди в майбутньому. Я, як початковий професіонал, розумів, що маю виконувати всі його (ред. – Мірча Луческу, колишній тренер "Шахтаря") вимоги, щоб потім бути перед собою чесним: я робив все, що я можу, вмію, я намагався далі вчитись та розвиватись, які можуть бути до мене претензії? Я зробив все, що міг".

Футбольні оренди та трансфер в останній день

За майже 20 років професійної гри, Артем Федецький здійснив низку переходів між командами. Зігравши в "Шахтар-3" та "Шахтар-2", він перейшов до київського "Арсенала", а звідти до ФК "Харків". Після дебюту в "Шахтарі", 2008-го року, наступного Артем переходить до львівських "Карпат" на правах 2-річної оренди, де грав на позиції правого захисника. 

По закінченню оренди, влітку 2012 року, повернувся до "Шахтаря", де через травми певний час не міг тренуватися разом з командою. 

"Буквально за три дні до закриття трансферного вікна, у день народження "Шахтаря" до мене зателефонували з "Дніпра" і сказали, що я їм потрібен. Я пішов до Палкіна (ред. – генеральний директор футбольного клубу "Шахтар"), він сказав, що цікавиться мною клуб і якщо я хочу, то без питань, мене відпускають, якщо ні, то залишаюсь. Я пішов до Луческу, який знову говорив про оренду. Після чого я зателефонував до "Дніпра" і погодився на перехід до "Дніпра" на повноцінний контракт".

Контракт з "Дніпром" Федецький підписав на 4 роки. В цій команді він став незмінним гравцем основного складу. У сезоні-2014/15 разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи. По завершенню контракту, його не подовжили, Артем залишив "Дніпро" як вільний агент.

Влітку 2016 року 32-річний Артем став частиною команди Бундесліги "Дармштадт 98". Підписавши контакт на рік. 1 серпня 2017 року було офіційно оголошено про повернення Федецького до львівських "Карпат". Вдруге в складі львівського клубу він провів два роки, влітку 2019 року Артем залишив команду.

"Збірна України для мене – це особливий клуб": про ігри за Україну

2010 року, коли Артем Федецький був в складі львівських "Карпат", отримав виклик до національної збірної України. 

"Я думаю те, що Боженька дав мені таку можливість дебютувати в складі збірної. Та робота, яку я проводив, безпосередньо до того, як я дебютував, під час викликів за збірну постійно, я цей момент використав по максимуму".

За сім років Артем зіграв 53 матчі в складі збірної України. Футболіст каже, що головне в збірній – це команда.  

"Карпатські ведмеді"

"Карпатські ведмеді" – це соціальний проєкт підтримки ветеранів та учасників бойових дій в соціалізації та інтеграції у суспільство після отриманих поранень, тривалої служби чи полону. Проєкт заснували 2023 року за ініціативою футбольного менеджера та волонтера Фелікса Ардельянова та Артема Федецького, який є президентом проєкту. 

"Теперішня моя позиція – це позиція підтримки наших захисників. В "Карпатських ведмедях" доволі багато ультрасів і "Карпат", і "Дніпра", які отримали поранення та вже протезовані. Так, у нас все на основі футболу (ред. – реабілітація)".

За словами Федецького, ціль проєкту – допомогти ветеранам та військовим відволіктись від подій сьогодення, морально та фізично відпочити та приємно провести час.  

"Ми спілкуємось, проводимо різні заходи, і це справді класно, коли ти готуєшся, проводиш гарно час з хлопцями. У нас було багато хлопців, які пройшли полон. Спочатку ми не знали, як спілкуватися, але "втянулися", у нас все пронизано чорним гумором. Хлопці дуже самоіронічні і потребують спілкування".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Артемом Федецьким вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.

Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко, Руслан Ротань й Сергій Кривцов. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie