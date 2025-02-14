Асист Циганкова не допоміг "Жироні" уникнути поразки в матчі Ла Ліги (відео)

Каталонці не зуміли набрати очок, дограючи поєдинок проти "Хетафе" у меншості.

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова програла "Хетафе" в домашньому матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у місті Жирона завершилася з рахунком 1:2 .

Уже на 3-й хвилині зустрічі гості повели в рахунку завдяки голу Крістантуса Уче. На старті другого тайму каталонці відігралися – на 54-й хвилині Циганков виконав подачу з кутового, після якої забив Янгель Еррера.

Для 27-річного українця це третій асист у поточному розіграші Ла Ліги. Також у його активі один забитий м'яч.

Однак на 62-й хвилині господарі поля пропустили вдруге – Борха Майораль завдав результативного удару, який у підсумку приніс "Хетафе" перемогу.

Зазначимо, що підопічним Мічела довелося догравати поєдинок у меншості – на 73-й хвилині Янгель Еррера заробив пряму червону картку.

До слова, Циганков вийшов на поле з перших хвилин і відіграв майже весь матч. На 90+4-й хвилині його замінив Боян Міовскі.

Огляд матчу "Жирона" – "Хетафе"

Після цього матчу "Жирона" (31 очко) посідає восьме місце в таблиці Примери. "Хетафе" (30 балів) перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі "Жирона" на виїзді зіграє з мадридським "Реалом" українського воротаря Андрія Луніна, а "Хетафе" прийме "Бетіс". Обидва матчі відбудуться 23 лютого.

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