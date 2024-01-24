Асист Довбика не врятував: "Жирона" зазнала несподіваного фіаско та вилетіла з Кубка Іспанії (відео)

Підопічні Мічела не впоралися з "Мальоркою", хоча догравали поєдинок у більшості.

"Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова не зуміла пробитися до півфіналу Кубка Іспанії. В 1/4 фіналу каталонці на виїзді неочікувано поступилися "Мальорці" – зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів.

"Мальорка" шокувала "жиронців" трьома голами в першому таймі. На 21-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив канадський нападник Кайл Ларін.

А потім дубль оформив досвідчений Абдон Пратс – іспанський форвард на 28-й хвилині відзначився з гри, а через сім хвилин реалізував пенальті.

У другому таймі підопічні Мічела намагалися переламати перебіг матчу та скоротили відставання на 68-й хвилині – Крістіан Стуані реалізував пенальті після того, як його у карному майданчику завалив Антоніо Райльо. Ба більше, захисник "Мальорки" підвів свою команду та заробив вилучення – одну жовту картку отримав за фол, а іншу за розмови з арбітром.

"Жирона" змогла скористатися чисельною більшістю лише на 90+6-й хвилині, коли Савіо забив після передачі Довбика. Однак врятуватися від поразки каталонцям не вдалося. Відтак, "біло-червоні" залишили Кубок Іспанії та можуть повністю зосередитися на Ла Лізі.

Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" та провів на полі 60 хвилин, після чого його замінив Порту. Довбик розпочав матч на лавці для запасних і з'явився одразу після перерви замість Арнау Мартінеса.

Огляд матчу "Мальорка" – "Жирона"

Буде додано незабаром.

Наступний матч "Жирона" зіграє 28 січня на виїзді проти "Сельти" у чемпіонаті Іспанії.

Наразі команда Довбика і Циганкова з 52 очками є лідером Ла Ліги та випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на один бал, але "вершкові" мають матч у запасі.

Читайте також:

Тренер "Жирони" висловився про хет-трик Довбика та розгромну перемогу над "Севільєю" в Ла Лізі

Хет-трик Довбика і гол Циганкова дозволили "Жироні" знищити "Севілью" та очолити Ла Лігу (відео)

Гольова машина: Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у матчі Ла Ліги проти "Севільї" (відео)