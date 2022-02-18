Асист голкіпера, феєрія бразильського новачка: "Шахтар" розгромив суперника в Туреччині (відео)

"Гірники" тричі вразили ворота віцечемпіона Казахстану.
Донецький "Шахтар" розгромно переміг "Астану" в третьому контрольному спарингу на другому тренувальному зборі в Туреччині - 3:0.
Команда Роберто Де Дзербі вийшла вперед уже на 2-й хвилині. Воротар Анатолій Трубін розкішною передачею знайшов Михайла Мудрика, а той випередив захисників і пробив повз голкіпера суперника.
Остаточно всі питання щодо переможця "гірники" зняли наприкінці поєдинку. Зимовий новачок команди Давід Нерес спочатку віддав гольовий асист на Тете, а вже в наступній атаці відзначився сам.
Раніше на другому зборі в Туреччині команда Роберто Де Дзербі обіграла "Шахтар" із Караганди (2:1) та несподівано поступилася "Маріуполю" (1:2).
У наступному контрольному поєдинку "помаранчево-чорні" 19 лютого зіграють проти латвійської "Риги".
- "Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".
Читайте також:
На заміну досвідченому ветерану: "Реал" зацікавився підписанням зірки "Шахтаря"
"Шахтар" подовжив контракти з двома "діамантами українського футболу"