Асист голкіпера, феєрія бразильського новачка: "Шахтар" розгромив суперника в Туреччині (відео)

"Гірники" тричі вразили ворота віцечемпіона Казахстану.

Донецький "Шахтар" розгромно переміг "Астану" в третьому контрольному спарингу на другому тренувальному зборі в Туреччині - 3:0 .

Команда Роберто Де Дзербі вийшла вперед уже на 2-й хвилині. Воротар Анатолій Трубін розкішною передачею знайшов Михайла Мудрика, а той випередив захисників і пробив повз голкіпера суперника.

Остаточно всі питання щодо переможця "гірники" зняли наприкінці поєдинку. Зимовий новачок команди Давід Нерес спочатку віддав гольовий асист на Тете, а вже в наступній атаці відзначився сам.

Раніше на другому зборі в Туреччині команда Роберто Де Дзербі обіграла "Шахтар" із Караганди (2:1) та несподівано поступилася "Маріуполю" (1:2).

У наступному контрольному поєдинку "помаранчево-чорні" 19 лютого зіграють проти латвійської "Риги".

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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