Асист Кривцова і гол Мессі допомогли "Інтеру" Маямі з розгромом вийти до фіналу Кубка ліг (відео)

"Інтер" Маямі розгромив "Філадельфію Юніон" у півфіналі Кубка ліг. Зустріч завершилася з рахунком 1:4 .

Уже на третій хвилині поєдинку клуб Девіда Бекхема вийшов уперед. Український захисник Сергій Кривцов віддав красиву передачу зі своєї половини поля, після якої Хосеф Мартінес точно пробив у лівий нижній кут.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match #PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023

На 20-й хвилині маямці подвоїли свою перевагу – більярдним дальнім ударом низом забив зірковий аргентинський форвард Ліонель Мессі. У гольовій атаці взяв участь Кривцов – українець зробив передгольову передачу на Мартінеса, який потім асистував Мессі.

Для Мессі це вже дев'ятий гол у шостому матчі за американську команду. Також у його активі один асист. Аргентинець відзначався щонайменше одним забими м'ячем у кожному своєму поєдинку за "Інтер" Маямі.

У компенсований до першого тайму час відзначився ще один зірковий новачок клубу Жорді Альба – іспанець реалізував вихід один на один з воротарем, зробивши рахунок розгромним.

Taylor ▶️ Alba para su primer gol con MIAMI #PHIvMIA | 0-3 pic.twitter.com/nXtLB1GdRa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023

Після перерви "Філадельфія Юніон" відіграла один м'яч – на 73-й хвилині влучного удару завдав Алехандро Бедоя.

Однак останнє слово в цій грі було за клубом з Маямі. На 84-й хвилині остаточний рахунок встановив Давид Руїс.

Yedlin to Ruiz for our 4th of the night, and his first Leagues Cup goal #PHIvMIA | 1-4 pic.twitter.com/cfJXHOW4M8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023

Український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Загалом в активі ексфутболіста донецького "Шахтаря" 27 матчів за клуб MLS, у яких він забив один гол та зробив один асист.

Огляд матчу

У фіналі Кубка ліг "Інтер" Маямі зіграє з "Нешвіллом". Вирішальний матч турніру відбудеться 20 серпня, початок – о 04:00 за київським часом.

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