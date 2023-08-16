Асист Кривцова і гол Мессі допомогли "Інтеру" Маямі з розгромом вийти до фіналу Кубка ліг (відео)

Українець відзначився красивою результативною передачею зі своєї половини поля.
"Інтер" Маямі розгромив "Філадельфію Юніон" у півфіналі Кубка ліг. Зустріч завершилася з рахунком 1:4.
Уже на третій хвилині поєдинку клуб Девіда Бекхема вийшов уперед. Український захисник Сергій Кривцов віддав красиву передачу зі своєї половини поля, після якої Хосеф Мартінес точно пробив у лівий нижній кут.
Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match #PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023
На 20-й хвилині маямці подвоїли свою перевагу – більярдним дальнім ударом низом забив зірковий аргентинський форвард Ліонель Мессі. У гольовій атаці взяв участь Кривцов – українець зробив передгольову передачу на Мартінеса, який потім асистував Мессі.
GOL numero 9️⃣ para nuestro #PHIvMIA | 0-2 pic.twitter.com/W6w0Th4pzZ— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023
Для Мессі це вже дев'ятий гол у шостому матчі за американську команду. Також у його активі один асист. Аргентинець відзначався щонайменше одним забими м'ячем у кожному своєму поєдинку за "Інтер" Маямі.
У компенсований до першого тайму час відзначився ще один зірковий новачок клубу Жорді Альба – іспанець реалізував вихід один на один з воротарем, зробивши рахунок розгромним.
Taylor ▶️ Alba para su primer gol con MIAMI #PHIvMIA | 0-3 pic.twitter.com/nXtLB1GdRa— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023
Після перерви "Філадельфія Юніон" відіграла один м'яч – на 73-й хвилині влучного удару завдав Алехандро Бедоя.
Однак останнє слово в цій грі було за клубом з Маямі. На 84-й хвилині остаточний рахунок встановив Давид Руїс.
Yedlin to Ruiz for our 4th of the night, and his first Leagues Cup goal #PHIvMIA | 1-4 pic.twitter.com/cfJXHOW4M8— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023
Український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Загалом в активі ексфутболіста донецького "Шахтаря" 27 матчів за клуб MLS, у яких він забив один гол та зробив один асист.
Огляд матчу
У фіналі Кубка ліг "Інтер" Маямі зіграє з "Нешвіллом". Вирішальний матч турніру відбудеться 20 серпня, початок – о 04:00 за київським часом.
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