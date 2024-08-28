Асист Миколенка допоміг "Евертону" здобути розгромну перемогу в матчі Кубка англійської ліги (відео)

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка вдома розгромив "Донкастер" у матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:0 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів, а ось у другому таймі підопічні Шона Дайча тричі вразили ворота суперника, який виступає у Лізі 2 (четвертий за силою дивізіон чемпіонату Англії – прим.).

На 53-й хвилині рахунок у матчі відкрив Двайт Макніл. На 74-й хвилині перевагу "ірисок" зміцнив Іліман Ндіає. Крапку в поєдинку на 84-й хвилині поставив Бету, скориставшись передачею Миколенка з лівого краю штрафного майданчика.

Зазначимо, що Миколенко провів на полі весь матч. Це його перша результативна дія у складі "Евертона" цього сезону.

Огляд матчу "Евертон" – "Донкастер"

Таким чином, "Евертон" вийшов до 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Свого наступного суперника мерсисайдский клуб дізнається пізніше.

Додамо, що в новому сезоні АПЛ команда Миколенка стартувала з двох розгромних поразок: від "Брайтона" (0:3) і "Тоттенгема" (0:4). У третьому турі "Евертон" 31 серпня прийме "Борнмут" іншого оборонця збірної України Іллі Забарного.

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