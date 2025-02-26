Асист Миколенка врятував "Евертон" від поразки проти "Брентфорда" з Ярмолюком в АПЛ (відео)

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграв унічию з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка у виїзному матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 1:1 .

"Бджоли" відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час – забив Йоан Вісса. "Іриски" відповіли на 77-й хвилині, коли Джейк О'Браєн замкнув подачу Миколенка, для якого це перша результативна дія у нинішньому розіграші чемпіонату Англії.

Миколено та Ярмолюк вийшли на поле з перших хвилин і відіграли повний матч. Єгор на 80-й хвилині отримав жовту картку.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Брентфорд" (38 очок) посідає 11-те місце в АПЛ. "Евертон" (32 бали) розташовується на 15-й позиції.

У наступному турі "Брентфорд" прийме "Астон Віллу", а "Евертон" на виїзді зійдеться з "Вулвергемптоном". Обидва матчі відбудуться 8 березня.

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