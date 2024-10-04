Асист Мудрика допоміг "Челсі" перемогою стартувати в основному раунді Ліги конференцій (відео)

Лондонський клуб у результативному поєдинку розібрався з бельгійським "Гентом".

"Челсі" на своєму полі впевнено обіграв бельгійський "Гент" у матчі першого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася з рахунком 4:2 .

На 12-й хвилині господарів вивів уперед Ренату Вейга, на дальній стійці ударом головою замкнувши подачу з правого флангу від українського вінгера Михайла Мудрика.

Одразу після перерви Педру Нету зміцнив перевагу "пенсіонерів". На 50-й хвилині Цуйосі Ватанабе допоміг "буйволам" відквитати один м'яч, але на 63-й хвилині Крістофер Нкунку повернув лондонцям гандикап у два голи.

На 70-й хвилині Кірнан Дьюсбері-Холл став автором четвертого забитого м'яча у ворота суперника. На останній хвилині основного часу Омрі Гендельман відзначився за бельгійський клуб, що вже не вплинуло на підсумок зустрічі.

Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі "синіх" та відіграв повний матч.

Огляд матчу "Челсі" – "Гент"

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

У другому турі Ліги конференцій підопічні Енцо Марески 24 жовтня у гостях зійдуться з грецьким "Панатінаїкосом", а "Гент" того ж дня прийме норвезький "Мольде".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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