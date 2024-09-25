Асист Мудрика допоміг "Челсі" знищити клуб четвертого дивізіону в Кубку англійської ліги (відео)

"Челсі" на своєму полі розтрощив представника Ліги 2 (четвертого за силою англійського дивізіону – прим.) "Барроу" в матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Зустріч на "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася з рахунком 5:0 .

Команда Енцо Марески забезпечила собі перемогу ще в першому таймі. Дубль оформив Крістофер Нкунку, також автоголом відзначився воротар гостей Пол Фармен.

На старті другого тайму "сині" забили четвертий м'яч. Український вінгер Михайло Мудрик віддав гольову передачу на порожні ворота для Педру Нету.

Крапку в цьому матчі на 75-й хвилині поставив Нкунку, який таким чином зробив хет-трик.

Мудрик вийшов у стартовому складі "Челсі" та відіграв повний поєдинок.

Зазначимо, що Михайло провів на лавці для запасних останні два матчі лондноців в АПЛ.

Огляд матчу "Челсі" – "Барроу"

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