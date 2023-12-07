Асист Мудрика не врятував: "Челсі" поступився "Манчестер Юнайтед" у матчі 15-го туру АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика у домашньому матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 2:1 .

Господарі поля могли виходити вперед уже на 9-й хвилині зустрічі, але Бруну Фернандеш ударом з пенальті не переграв воротаря "пенсіонерів" Роберта Санчеса.

Через десять хвилин "манкуніанці" все ж відкрили рахунок у поєдинку – успішно на добиванні зіграв Скотт Мактоміней.

Перед перервою лондонцям вдалося відігратися. На 45-й хвилині Мудрик помітив, що Коул Палмер вривається у вільну зону та віддав розрізну передачу, а 21-річний англієць пробив точно в дальній кут.

Для Мудрика це третя результативна дія в сезоні АПЛ. Також в активі Михайла два голи.

Однак асист Мудрика не врятував підопічних Маурісіо Почеттіно від поразки. У другому таймі команда Еріка тен Гага змогла забити переможний м'яч – на 69-й хвилині дубль оформив Мактоміней, який ударом головою на дальній стійці замкнув навіс від Алехандро Гарначо.

Зазначимо, що Мудрик вийшов на поле у стартовому складі та зіграв 77 хвилин, після чого його замінив Армандо Броха.

Після цього матчу "Манчестер Юнайтед" (27 очок) піднявся на шосте місце в АПЛ. "Челсі" (19 балів) залишається на десятій позиції.

У наступному турі "червоні дияволи" 9 грудня приймуть "Борнмут" українця Іллі Забарного, а команда Мудрика днем пізніше на виїзді зіграє проти "Евертона" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка.

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