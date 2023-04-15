Асист Мудрика не врятував "Челсі" від поразки проти екстренера "Шахтаря", крах "Евертона" Миколенка

У матчах 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на власному полі поступився "Брайтону" ( 1:2 ), а "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка вдома програв "Фулгему" ( 1:3 ).

"Пенсіонери" вийшли вперед на 13-й хвилині зустрічі, коли Конор Галлагер не без допомоги рикошету відправив м'яч у сітку суперника після передачі Мудрика.

Однак команда колишнього головного тренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі зуміла переламати перебіг поєдинку. Наприкінці першого тайму рахунок зрівняв Денні Велбек, а на 70-й хвилині перемогу для гостей вирвав Хуліо Енкісо.

Огляд матчу

Зазначимо, що Мудрик провів на полі усі 90 хвилин. Це його друга результативна дія у футболці лондонського клубу.

"Челсі" (39 очок) посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. "Брайтон" (49 балів) розташувався на 7-й позиції.

У паралельному матчі Миколенко вийшов у стартовому складі "ірисок" не домашній матч проти "Фулгема", але не допоміг своїй команді уникнути поразки. Результативними діями Віталій не відзначався.

"Евертон" (27 очок) посідає 17-те місце в АПЛ. "Фулгем" (42 бали) йде на 10-й сходинці.

Своєю чергою, "Борнмут" іншого українського оборонця Іллі Забарного на виїзді переміг "Тоттенгем" з рахунком 2:3. Однак українець просидів всю гру на лавці запасних.

"Борнмут" (33 очки) розташовується на 14-му місці в АПЛ. "Тоттенгем" (53 бали) залишився на 5-й позиції.

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