Асист українця Коваленка на останніх секундах дозволив його клубу сенсаційно здолати "Мілан" в Серії А

Асист українця Коваленка на останніх секундах дозволив його клубу сенсаційно здолати "Мілан" в Серії А

Віктор з'явився у грі з лави для запасних.

Справжньою несподіванкою завершився матч 22-го туру Серії А, в якому "Мілан" приймав "Спецію".

"Россонері" підходили до цієї гри в ролі абсолютного фаворита, що на 45 хвилині намагався довести їхній захисник - Тео Ернандес. Утім, 24-річний футболіст не реалізував пенальті. Попри це, вже за мить "Мілан" усе ж вийшов уперед завдяки точному удару Рафаеля Леау.

Уже в другій половині дуелі, а саме на 64 хвилині , "Спеція" несподівано відновила паритет - Кевін Арділа відзначився у сітці воріт голкіпера суперника та зробив рахунок на табло знову нічийним - 1:1.

Долю цього протистояння було вирішено на шостій компенсованій до основного часу хвилині. Еммануель Гьясі точним ударом приніс "Спеції" сенсаційну перемогу над одним із лідерів чемпіонату - 2:1. Цікаво, що ногу до цього приклав українець Віктор Коваленко, адже саме його результативна передача дозволила Гьясі пробити воротаря господарів. 25-річний українець розпочав цю гру з лави для запасних, проте на 79 хвилині тренер "Спеції" випустив його на поле.