Асист українця під загрозою: в Італії вимагають переграти скандальний матч із грубою помилкою судді

Після гри рефері розплакався і попросив вибачення.

Гучний скандал у матчі 22-го туру Серії А між "Міланом" та "Спецією" отримав несподіване продовження.

У компенсований час "россонері" були близькі до того, щоб вирвати перемогу. Жуніор Месіас вразив дальню дев'ятку воріт гостей, але головний арбітр Марко Серра помилково скасував гол, призначивши штрафний на користь міланців. А в наступній атаці "Спеція" забила переможний м'яч завдяки асисту українця Віктора Коваленка - 2:1 .

Проте, як повідомляє SempreMilan, старання Коваленка і Ко можуть виявитися марними. Італійська асоціація захисту прав споживачів Codacons звернулася до Федерації футболу країни з проханням переграти цей поєдинок.

Такий варіант є можливим, оскільки згідно з регламентом, матч можна переграти через технічну помилку, якщо суддя зафіксував її в протоколі гри і якщо вона безпосередньо вплинула на перебіг зустрічі. Щоправда, є побоювання, що рішення про перегравання може створити небезпечний прецедент.

Раніше ЗМІ писали, що після гри рефері тяжко переживав через свою помилку та не стримав сліз у роздягальні. Арбітр попросив вибачення у гравців "Мілана", група гравців "червоно-чорних" на чолі зі Златаном Ібрагімовичем прийшла його втішити і підтримати.

Фатальна помилка не зійшла рефері з рук. Асоціація італійських арбітрів ухвалила рішення усунути цього суддю щонайменше на два матчі Серії А.

Після цієї перемоги "Спеція" набрала 22 очки та піднялася на 14 місце в турнірній таблиці;

"Мілан", своєю чергою, залишився з 48 балами на другій сходиці;

Цього сезону на рахунку Коваленка, чиї права належать "Аталанті", 15 матчів у всіх турнірах, один забитий м'яч та три асисти.

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