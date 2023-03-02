Асист Зінченка допоміг "Арсеналу" розбити "Евертон" з Миколенком і зміцнити лідерство в АПЛ (відео)

Команда Мікеля Артети зробила ще один крок у напрямку чемпіонства.

"Арсенал" у перенесеному матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на власному полі розгромив "Евертон" – 4:0 .

"Каноніри" повели в рахунку наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині українець Олександр Зінченко віддав передачу на Букайо Сака, а той з готрого кута потужно вколотив м'яч під поперечину.

У компенсований до першої половини зустрічі час господарі подвоїли свою перевагу – Сака асистував, а Габріел Мартінеллі завершив атаку.

Після перерви підопічні Мікеля Артети відзначилися ще двічі. На 71-й хвилині забив Мартін Едегор, а ще за дев'ять хвилин остаточний рахунок у поєдинку встановив Мартінеллі, який оформив дубль.

Зазначимо, що Зінченко провів на полі 82 хвилини, після чого його замінив Кіран Тірні. У складі "Евертона" повний матч відіграв українець Віталій Миколенко.

Огляд матчу

"Арсенал" (60 очок) продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті" – на п'ять балів. "Евертон" (21 пункт) залишився у зоні вильоту на 18-му місці.

У наступному турі Зінченко і Ко 4 березня приймуть "Борнмут" ще одного українця Іллі Забарного. Днем пізніше "іриски" на виїзді зіграють із "Ноттінгемом".

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