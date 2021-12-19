Асист Зінченка: "Манчестер Сіті" розбив аутсайдера та закріпився в лідерах АПЛ

Асист Зінченка: "Манчестер Сіті" розбив аутсайдера та закріпився в лідерах АПЛ

Команда Хосепа Гвардіоли спокійно розібралася з "сороками".

"Манчестер Сіті" здобув розгромну перемогу над "Ньюкаслом" у гостьовому матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги - 4:0 .

У першому таймі "городяни" забезпечили собі комфортну перевагу - точними ударами відзначилися Рубен Діаш і Жуан Канселу.

Після перерви підопічні Хосепа Гвардіоли добили суперника. Третій м'яч у ворота "сорок" відправив Ріяд Марез, а гольову передачу йому віддав українець Олександр Зінченко, який вийшов на цей поєдинок у стартовому складі.

На 86-й хвилині остаточний рахунок у матчі встановив Рахім Стерлінг.

"Манчестер Сіті" (44 бали) залишиться лідером після цього туру АПЛ. "Небесно-блакитні" на 4 бали відірвалися від "Ліверпуля", який сьогодні зіграє з "Тоттенгемом".

"Ньюкасл" залишився на передостанньому, 19-му місці з 10 очками у своєму активі.

У наступних матчах АПЛ "городяни" 26 грудня приймуть "Лестер", а "сороки" 27 грудня вдома битимуться з "Манчестер Юнайтед".

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