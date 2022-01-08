Асиста найтитулованішого футболіста світу не вистачило: "Барселона" в меншості втратила перемогу в Примері (відео)

Асиста найтитулованішого футболіста світу не вистачило: "Барселона" в меншості втратила перемогу в Примері (відео)

Каталонці на виїзді не подужали "Гранаду".

"Барселона" зіграла унічию з "Гранадою" у гостьовому матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги - 1:1 .

Уже на 10-й хвилині Люк де Йонг відправив м'яч у сітку воріт команди Роберта Морено, однак цей гол було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

Однак у другому таймі 31-річний нідерландський нападник все ж досягнув свого. На 57-й хвилині Люку асистував найтитулованіший футболіст планети Дані Алвес.

Для 38-річного бразильця це був вже другий офіційний матч після повернення до "Барселони". 5 січня він провів 90 хвилин у поєдинку Кубка Іспанії проти "Лінареса".

Зауважимо, що кінцівку протистоння з "Гранадою" каталонці провели в меншості. На 80-й хвилині Гаві отримав другу жовту картку та дочасно вирушив до роздягальні.

Удесятьох підопічні Хаві Ернандеса не змогли втримати переможний рахунок. На 89-й хвилині приніс Антоніо Пуертас господарям нічию.

"Барселона" (34 очки) залишилася на шостій сходинці в таблиці Ла Ліги. "Гранада" (24 пункти) піднялася на 12-те місце.

У наступному поєдинку Примери "синьо-гранатові" 23 січня в гостях зіграють з "Алавесом", а "Гранада" 20 січня на виїзді протистоятиме "Хетафе".

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