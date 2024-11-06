"Астон Вілла" через курйозний пенальті несподівано програла "Брюгге" в Лізі чемпіонів (відео)

"Астон Вілла" зазнала поразки від "Брюгге" у виїзному матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ян Брейдел" у місті Брюгге завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій грі бельгійський клуб забив на початку другого тайму. На 52-й хвилині пенальті реалізував Ганс Ванакен.

Причому до 11-метрового у ворота бірмінгемців призвів курйоз. Захисник англійської команди Тайрон Мінгз у власному штрафному майданчику взяв м'яч у руки після передачі свого голкіпера Еміліано Мартінеса.

Огляд матчу "Брюгге" – "Астон Вілла"

Для "Астон Вілли" це перша поразка в нинішньому розіграші євротурніру. Команда Унаї Емері з 9 очками посідає п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Брюгге" з 6 балами піднявся на 20-ту позицію.

У наступному турі "Астон Вілла" 27 листопада прийме італійський "Ювентус", а "Брюгге" того ж дня на виїзді позмагається з шотландським "Селтіком".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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